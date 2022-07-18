У Павлограді жінка вийшла з в'язниці, де відсиділа за вбивство, і зарізала матір подруги

До поліції звернувся родич 69-річної потерпілої. Він повідомив, що коли прийшов провідати жінку, то виявив тіло родички із чисельними ножовими пораненнями.

У Павлограді жінка, яка лише тиждень як звільнилась з місць позбавлення волі, де відбувала покарання за вбивство, зарізала пенсіонерку. Злочин стався в одній із квартир по вул. Сергія Корольова.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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"Як з’ясувалось, напередодні до потерпілої приїхала подруга її доньки. Між господаркою та гостею виник конфлікт, під час якого підозрювана нанесла потерпілій близько 30 ножових поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці. Зловмисниця з місця вчинення злочину втекла. Поліцейські встановили, що до злочину причетна 31-річна мешканка міста Тернівка", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня поліцейські затримали підозрювану.

Слідчим Павлоградського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК України, тобто навмисне вбивство.

Раніше стало відомо, що у Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

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