Укрaїнa
2470
У Павлограді 101-річна бабуся вперше оформила закордонний паспорт, щоб виїхати до Німеччини

101-річна бабуся з Павлограда оформила закордонний паспорт для поїздки в Німеччину.

Дмитро Гулійчук
101-річна мешканка Дніпропетровщини їде до родичів у Німеччину

101-річна мешканка Дніпропетровщини їде до родичів у Німеччину / © Державна міграційна служба України

У Павлограді на Дніпропетровщині 101-річна бабуся оформила закордонний паспорт, щоб поїхати в Німеччину до своїх родичів.

Про це передає Міграційна служба Дніпропетровської області.

До відділення міграційної служби за отриманням закордонного паспорта звернулась жінка 1924 року народження.

101-річна бабуся, яка проживає одна, виявила бажання поїхати в Німеччину до своїх родичів. Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті, допомогли у розв’язанні цього питання. Вони супроводили жінку до найближчого відділу Міграційної служби, де працівники ДМС поза чергою оформили літній жінці закордонний паспорт.

Чи планує старенька повернутися назад до України, у Міграційній службі не уточнили.

Раніше ми писали, що транзитний центр у Павлограді «тріщить по швах».

2470
