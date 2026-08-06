У Павлограді "Бандероль" вбила працівниць "Укрпошти" та зруйнувала сортувальне депо

Наслідки удару по Павлограду / © Олександр Ганжа

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по підрозділах «Укрпошти» у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули дві працівниці, а сортувальне депо було повністю зруйноване.

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму дописі на Facebook.

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За його словами, російський удар знищив сортувальне депо та точку базування пересувних відділень, які забезпечували роботу поштової мережі в Павлограді та навколишніх населених пунктах.

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«У Павлограді російська „бандероль“ сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень», — повідомив він.

Найбільшою трагедією, за словами очільника «Укрпошти», стала загибель двох працівниць підприємства.

«Світла пам’ять загиблим. Співчуваємо їхнім рідним, друзям і всій великій команді „Укрпошти“, яка переживає цю втрату», — зазначив Смілянський.

Він також повідомив, що під час атаки був поранений механік підприємства, однак загрози його життю немає.

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© Ігор Смілянський / Facebook

Попри руйнування, «Укрпошта» вже задіяла резервні схеми роботи, щоб не допустити зупинки доставки пенсій, ліків, посилок і листів.

«Це депо обслуговувало Павлоград та всі довколишні села району. Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити», — зазначив Смілянський.

Компанія також пообіцяла відшкодувати клієнтам усі відправлення, знищені внаслідок російського удару.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що загалом внаслідок ворожої атаки на Павлоград загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

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«Одна людина загинула і четверо постраждали через ворожу атаку на Павлоград. Це чоловіки 52, 56 та 63 років та 54-річна жінка. Всі на амбулаторному лікуванні», — зазначив він.

За словами Ганжі, внаслідок російського обстрілу також виникли пожежі на складах логістичних компаній та в одному з магазинів.

Українські екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків чергового удару російських військ по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні зранку армія РФ атакувала будинки у Запоріжжі. «Приліт» стався просто в одну з багатоповерхівок — дрон влучив у стелю. Одна людина поранена внаслідок російської атаки.

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