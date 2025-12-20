У Павлограді люди сиділи без світла понад 34 години: що стало причиною

Енергосистема / © Associated Press

Мешканці Павлограда, що на Дніпропетровщині, зіткнулися з випадком свавілля. Поки країна живе в умовах дефіциту енергії, в одному з районів міста графіками відключень керувала «людина з вулиці». Через це сотні людей залишалися без напруги понад півтори доби.

Про це пише ua.news.

За словами медіа, ніч проти 19 грудня на одній із вулиць міста зібрався обурений натовп. Мешканці вулиці Черешневої та прилеглих територій, які перебували без світла понад 34 години, викликали поліцію та аварійну бригаду ДТЕК. Люди запідозрили, що відключення мають не технічний, а людський характер.

Як повідомляють місцеві медіа, з’ясувалося, що стороння особа мала вільний доступ до трансформатора. Через те, що під час встановлення на обладнання нібито «забули» повісити замок, чоловік самостійно втручався в роботу мережі та вимикав електропостачання на окремих вулицях на власний розсуд.

Мешканці міста стверджують, що нерівномірні відключення почалися ще з 5 листопада. Поки одні вулиці годинами сиділи в темряві, інші — майже не відчували обмежень.

За словами людей, особа, яка втручалася в роботу трансформатора, нібито знайома з працівниками районних електромереж (РЕМ) і мала «мовчазну згоду» на контроль за споживанням.

Аварійна бригада, яка прибула на місце інциденту, зафіксувала відключення через перенапруження, що виникло внаслідок постійних маніпуляцій. Після нічної перевірки трансформатор нарешті закрили на замок, проте повноцінне живлення деяких вулиць було відновлено лише у понеділок.

Нагадаємо, у Дніпрі стався інцидент між мешканцями будинків та працівниками енергетичної компанії, які виконували відключення електропостачання за встановленою чергою.