У Павлограді підлітки побили дівчину, знімаючи звірство на відео

У Павлограді правоохоронці розслідують жорстоке побиття неповнолітньої дівчини, яке підлітки знімали на відео та поширили в Мережі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«У Павлограді група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчинку. Усі дії фігуранти фіксували на камеру, а згодом відео з’явилося в Мережі», — йдеться у повідомленні.

Прокуратури спільно з поліцією розпочали кримінальне провадження за фактом катування — за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці опрацювали відеоматеріали, які поширювалися в медіа та соцмережах, і встановлюють усіх учасників інциденту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, дівчина зі Стебника на Львівщині потрапила до реанімації після жорстокого побиття двома подругами в парку. Непритомну дівчину кривдниці залишили на вулиці, а вдосвіта її виявив перехожий, який і викликав «швидку». Наразі постраждала оговтується у лікарняній палаті під наглядом медиків і психолога.