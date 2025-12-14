- Дата публікації
У Павлограді підлітки побили дівчину, знімаючи звірство на відео
Знущання та побиття 14-річної дівчини кривдники оприлюднили у Мережі. Поліція вже взялася за справу.
У Павлограді правоохоронці розслідують жорстоке побиття неповнолітньої дівчини, яке підлітки знімали на відео та поширили в Мережі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
«У Павлограді група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчинку. Усі дії фігуранти фіксували на камеру, а згодом відео з’явилося в Мережі», — йдеться у повідомленні.
Прокуратури спільно з поліцією розпочали кримінальне провадження за фактом катування — за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці опрацювали відеоматеріали, які поширювалися в медіа та соцмережах, і встановлюють усіх учасників інциденту. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, дівчина зі Стебника на Львівщині потрапила до реанімації після жорстокого побиття двома подругами в парку. Непритомну дівчину кривдниці залишили на вулиці, а вдосвіта її виявив перехожий, який і викликав «швидку». Наразі постраждала оговтується у лікарняній палаті під наглядом медиків і психолога.