- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
У Павлограді пролунав вибух: що відомо
Через загрозу балістики у Дніпропетровській області слід перебувати в укриттях.
У суботу, 1 листопада, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Працювала ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Як повідомили у Повітряних силах, є загроза балістики у низці областей.
Раніше війська РФ атакували Павлоград Дніпропетровської області. Так, вранці 20 липня через удар російських військ пошкоджено залізничну інфраструктуру.
На щастя, минулося без постраждалих серед пасажирів та залізничників. Було пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу. Через атаку низка приміських поїздів прямувала зміненим маршрутом.
Новина доповнюється