У Павлограді пролунав вибух: що відомо

Стовп диму

Реклама

У суботу, 1 листопада, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Працювала ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як повідомили у Повітряних силах, є загроза балістики у низці областей.

Реклама

Раніше війська РФ атакували Павлоград Дніпропетровської області. Так, вранці 20 липня через удар російських військ пошкоджено залізничну інфраструктуру.

На щастя, минулося без постраждалих серед пасажирів та залізничників. Було пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу. Через атаку низка приміських поїздів прямувала зміненим маршрутом.