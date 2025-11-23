У Павлограді зникло світло після вибуху: що відомо

Під час атаки "Шахедів" у Павлограді зникло світло / © ТСН

Реклама

Увечері в неділю, 23 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Після цього в місті зникло світло.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо повідомлялося, що місто Павлоград перебуває під атакою російських ударних дронів.

Реклама

Що саме стало причиною знеструмлення, наразі невідомо.

У Павлоградській міській раді пояснили відключення світла «аварійною ситуацією»

«Енергетики з’ясовують ступінь складності пошкоджень. Просимо зберігати спокій», — йдеться у повідомленні.

Міська влада пообіцяла додатково інформувати про хід ремонтно-відновлювальних робіт.

Реклама

У місцевих пабліках радять мешканцям міста зробити запас води, постачання якої буде обмежене через знеструмлення.

КП «Павлоградводоканал» повідомило, що у зв’язку з відсутністю електричної енергії в місті водопостачання від 22:00 год буде призупинено.

Від понеділка, 24 листопада, водопостачання на місто буде здійснюватися за графіком:

від 6:00 до 10:00;

від 18:00 до 22:00.

У разі відновлення енергопостачання, вода буде подаватися в звичайному режимі.

Реклама

Нагадаємо, у Дніпрі в ніч проти 23 листопада внаслідок російської повітряної атаки було пошкоджено п’ять житлових будинків.