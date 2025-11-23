- Дата публікації
У Павлограді зникло світло після вибуху: що відомо
Через знеструмлення міста водопостачання у Павлограді відбуватиметься за графіком.
Увечері в неділю, 23 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Після цього в місті зникло світло.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо повідомлялося, що місто Павлоград перебуває під атакою російських ударних дронів.
Що саме стало причиною знеструмлення, наразі невідомо.
У Павлоградській міській раді пояснили відключення світла «аварійною ситуацією»
«Енергетики з’ясовують ступінь складності пошкоджень. Просимо зберігати спокій», — йдеться у повідомленні.
Міська влада пообіцяла додатково інформувати про хід ремонтно-відновлювальних робіт.
У місцевих пабліках радять мешканцям міста зробити запас води, постачання якої буде обмежене через знеструмлення.
КП «Павлоградводоканал» повідомило, що у зв’язку з відсутністю електричної енергії в місті водопостачання від 22:00 год буде призупинено.
Від понеділка, 24 листопада, водопостачання на місто буде здійснюватися за графіком:
від 6:00 до 10:00;
від 18:00 до 22:00.
У разі відновлення енергопостачання, вода буде подаватися в звичайному режимі.
