У ПЦУ розповіли, якої популярної великодньої традиції немає

Попри безліч традицій, які пов'язані зі святом Великодня, є ті, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями.

Про це розповів митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в інтерв'ю "Телеграфу".

ВІн каже, що традиції дарувати подарунки на Пасху немає, адже це насамперед день, коли славлять Господа.

"Ні, звичайно, такої традиції немає. Просто люди ходять один до одного в гостівітають словами "Христос воскрес — Воістину воскрес" ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає", — підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

За його словами, краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку.

"Це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини", — сказав митрополит Олександр.

Також ми розповідали, що готують та їдять на Пасху у різних країнах світу: традиційні та незвичайні страви.

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