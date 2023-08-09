У Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16

У Сполучених Штатах підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

Таким чином заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що американський президент Джо Байден раніше "дав добро", що зробити процес навчання можливим, а також підтримав саму ідею.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди",- зауважила представниця американського оборонного відомства.

Разом з тим Сінгх зазначила, що наразі зі сторони офіційних осіб США нема заяв щодо деталей майбутніх навчань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що світове співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого й тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо.

Крім того, ми раніше інформували, що українська дипломатія працює над тим, щоб прискорити отримання від західних союзників необхідних для успішного протистояння російській агресії сучасних винищувачів F-16 та далекобійних ракет ATACMS.

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