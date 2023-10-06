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У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилося на підтримку України

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилося на підтримку України

Пентагон / Фото: Associated Press

У Міноборони США заявили, що грошей на підтримку України поки вистачає.

Міністерство оборони США буде співпрацювати з Конгресом для прискорення ухвалення рішень щодо продовження військової підтримки України.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Безумовно, ми просуваємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування", - наголосив речник міноборони США.

Крім того, він повідомив, що наразі у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд. Також є близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.

Райдер додав, що цих коштів цілком вистачить, щоб забезпечити безперебійну підтримку Україну у найближчій перспективі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь і боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що на Україну не вплине відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.

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Дата публікації
Перегляди
399
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