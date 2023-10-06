У Пентагоні розповіли, скільки грошей залишилося на підтримку України

У Міноборони США заявили, що грошей на підтримку України поки вистачає.
Міністерство оборони США буде співпрацювати з Конгресом для прискорення ухвалення рішень щодо продовження військової підтримки України.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
"Безумовно, ми просуваємося далі, і нам знадобиться фінансування від Конгресу. Ми продовжимо співпрацювати з Конгресом, з представниками обох партій, аби відстояти потрібне нам фінансування", - наголосив речник міноборони США.
Крім того, він повідомив, що наразі у бюджетних фондах на підтримку України залишилося $5,4 млрд. Також є близько $1,6 млрд на поповнення запасів Пентагону, використаних у пакетах допомоги Україні.
Райдер додав, що цих коштів цілком вистачить, щоб забезпечити безперебійну підтримку Україну у найближчій перспективі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь і боєприпасів.
Крім того, ми раніше інформували, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що на Україну не вплине відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.
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