У Пентагоні сказали, чи змінилася політика США щодо ударів України по Росії

Там вважають, що нашій державі потрібно здійснювати операції "у межах її власних кордонів".

Позиція США щодо атак України по Росії не змінилася. Міністерство оборони виступає проти завдання ударів американською зброєю по цілях на території Росії.

Про це заявила спікерка Пентагону Сабріна Сінгх.

Політика не змінилася

За словами речниці, безпекова допомога, яку Штати надають Україні, має використовуватися суто на її території.

"Ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", – наголосила Сінгх.

На думку спікерки, Україна має зосередитися на тактичних й оперативних цілях у межах її кордонів. Це "дозволить нам досягти ефекту й безпосередньо впливати на конфлікт". Натомість дії українських військ на території РФ вона рахує недоцільними.

Нагадаємо, у Politico написали, що адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброєю, яку надали США, проте є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю.

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