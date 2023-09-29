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У Пентагоні відхрестилися від інформації про те, скільки танків Abrams отримає Україна

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Пентагоні відхрестилися від інформації про те, скільки танків Abrams отримає Україна

США передають Україні танки / Фото: Getty Images

Міністерство оборони США утрималося від уточнення кількості американських танків Abrams, які планується передати Україні.

Про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, пише Укрінформ. 

«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», - сказала представниця міноборони США.

Вона зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

У зв’язку з цим представниця Пентагону зазначила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

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Раніше ми писали, що танки Abrams вже в Україні, а також розповіли, що це за машини, які в них переваги і навіщо вони ЗСУ.

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