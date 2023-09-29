У Пентагоні відхрестилися від інформації про те, скільки танків Abrams отримає Україна

Про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.

«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», - сказала представниця міноборони США.

Вона зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

У зв’язку з цим представниця Пентагону зазначила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

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Раніше ми писали, що танки Abrams вже в Україні, а також розповіли, що це за машини, які в них переваги і навіщо вони ЗСУ.

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