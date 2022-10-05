У Пентагоні заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про переміщення російської ядерної зброї

Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

У Пентагоні повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про переміщення російського потяга з ядерною зброєю до кордонів з Україною, про що вчора писали європейські ЗМІ.

Про це повідомляє Reuters.

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Заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер заявила, що у неї немає інформації, яка б підтверджувала повідомлення про те, що Росія може переміщувати тактичну ядерну зброю залізницею, і додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

"У мене немає нічого, окрім звітів із відкритих джерел", — сказала Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США, яка зосереджується на Росії та Україні.

Вона додала, що Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

Нагадаємо, директор ЦРУ попередив про небезпеку і нерозсудливість президента РФ Володимира Путіна. Російський диктатор сам ухвалює рішення, не дослухаючись до думок інших.

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