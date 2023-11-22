У Пентагоні заявили, що Україна належним чином використовує військову допомогу

Окремо у Міноборони США відзначають використання українцями систем HIMARS та ППО.

У Пентагоні висловили впевненість, що Україна належим чином використовує військову техніку та боєприпаси, яку їй передали країни Заходу.

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Про це заявила прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона зазначила, що українці ефективно використовують військову допомогу, що посприяло позитивному перебігу бойових дій для України.

Окремо Сінгх відзначила використання українцями систем HIMARS та "чудові системи протиповітряної оборони".

"Військові України ефективно використовують це озброєння та техніку, і ми бачимо результати цього на полі бою. Ми дуже впевнені в тому, що ми змогли надати Україні для досягнення прогресу на полі бою", - заявила представниця Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно забезпечити всім необхідним Україну для протистояння російської агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США.

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