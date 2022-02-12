У передчутті війни: НАТО готується, іноземці залишають Україну, Путін чекає на дзвінок від Байдена

У передчутті війни: НАТО готується, іноземці залишають Україну, Путін чекає на дзвінок від Байдена

За даними американських ЗМІ, війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

Упродовж п’ятниці, 11 лютого, загроза можливого вторгнення Росії до України стала головною темою міжнародної політики, яку обговорювали в Білому домі, на нараді лідерів країн НАТО, на засіданні РНБО України. Зовнішньополітичні відомства кількох держав, серед яких США, Японія та Нідерланди, закликали своїх громадян покинути територію нашої країни, де перебування стало надто небезпечним. На суботу, 12 лютого, заплановано ще одну телефонну розмову президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, покликану стримати російську агресію, яка здається майже неминучою.

ТСН.ua зібрав головні події, які вказують на високий ризик російського вторгнення до України.

Тривожні сигнали з Білого дому

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що Російська Федерація може почати вторгнення до України навіть під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - до 20 лютого.

"Ми перебуваємо в такому періоді, коли вторгнення Росії може початися в будь-який момент, якщо Володимир Путін ухвалить таке рішення. Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації... але я хочу бути ясним, це може початися під час Олімпіади, незважаючи на багато припущень, що це відбудеться після неї", - заявив він.

Салліван припустив, що Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Військова операція може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

За даними американських ЗМІ, війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

Іноземцям радять покинути Україну

МЗС Великої Британії, Ізраїлю, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Латвії закликали своїх громадян залишити Україну.

Такі ж заклики зробили Японія, Південна Корея та особисто президент США Джо Байден, додавши, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

Білий дім закликав громадян США, що перебувають в Україні, залишити її територію протягом найближчих 24-48 годин.

Як готується НАТО

Лідери країн-учасниць НАТО провели зустріч у режимі відеоконференції, на якій обговорили високий ризик агресії Росії проти України.

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Генсек НАТО уточнив, що нараду лідерів організував президент США Джо Байден. Окрім американського президента учасниками наради були лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Євросоюзу.

"Ми згуртовані та готові до будь-якого сценарію. NATO залишається відкритим для діалогу, забезпечуючи захист усіх союзників", - написав з цього приводу Столтенберг у своєму Twitter.

У найближчі дні США відправлять до Польщі додатково 3 000 військовослужбовців, щоб заспокоїти союзників по НАТО та укріпити східний фланг Альянсу. Напередодні до Польщі прибуло шість літаків із американськими десантниками.

Окрім того, до Польщі прибув додатковий військовий контингент збройних сил Великої Британії.

Що говорили на РНБО

Питання про безпекову ситуацію навколо України розглядалися на засіданні РНБО, яке відбулося в Харкові, в режимі таємно.

Доповіді мали представники Служби зовнішньої розвідки, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони, командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

"Ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, ми розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день на території окупованої Автономної республіки Крим, ми розуміємо, що відбувається в просторі Чорного та Азовського морів", - резюмував секретар РНБО Олексій Данілов.

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У разі ймовірного вторгнення Росії влада не планує відключати Інтернет та мобільний зв'язок.

Також Данілов заявив, що в Україні наразі немає підстав для вивезення та евакуації цінних документів через ймовірний напад Російської Федерації.

На тлі загрози вторгнення РФ західні партнери надають Україні військову допомогу. Станом на 11 лютого Україна прийняла 25 літаків з військовою допомогою. За словами Олексія Данілова, військово-технічна допомога для ЗСУ від країн ЄС та США є потужною.

Ще один дзвінок

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Джо Байден збирається телефоном поспілкуватись з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

У Кремлі підтвердили, що розмова Байдена та Путіна відбудеться 12 лютого. Також цього дня російський президент ще раз поспілкується з президентом Франції Еммануелем Макроном, також по телефону.

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