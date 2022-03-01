У передмісті Чернігова знищили ворожих диверсантів, які намагалися прорватися до міста

У передмісті Чернігова знищили ворожих диверсантів, які намагалися прорватися до міста

Противник був на броньованій техніці.

У передмісті Чернігова знищили ворожі ДРГ російських окупантів, які намагалися прорватися до міста.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник намагався прорватися до Чернігова за підтримки броньованої техніки. У зведенні наголошують, що на Сіверщині тривають оборонні бої, мета яких - не допустити просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

"На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами", - йдеться у повідомленні.