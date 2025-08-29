У передмісті Києва припинили непогоджений з військовими концерт у переддень трауру

Концерт у переддень трауру / © скриншот з відео

Увечері 28 серпня у передмісті Києва, Софіївській Борщагівці, після одного з наймасовіших російських ударів по столиці сотні людей зібралися на благодійний концерт виконавця YAKTAK.

Відео цього заходу опублікували місцеві Telegram-канали.

Організатори повідомляли, що на благодійному концерті мали намір зібрати 200 тисяч гривень на ремонт палат у військовому госпіталі.

Однак багато користувачів соцмереж обурилися тим, що концерт відбувається в переддень оголошеного трауру через загибель понад двох десятків мирних жителів столиці.

Зрештою благодійний захід було припинено після втручання керівництва Київської ОВА, оскільки він не мав погодження від військового командування.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що за рішенням уряду усі масові заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

«Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому, відразу звернувся до поліції для відповідного реагування», — написав він у Telegram-каналі.

Микола Калашник додав, що у час, коли люди схиляють голови в скорботі, подібні розважальні заходи є неприпустимими.

На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради, до якої належить Софіївська Борщагівка, складено адміністративні матеріали за статею 185-1 КУпАП.

Нагадаємо, за дорученням Кабміну, органи виконавчої влади зобов’язали погоджувати з військовим командуванням проведення масових, зокрема урочистих заходів.