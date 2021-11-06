У передмісті Одеси невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області

За життя чоловіка борються медики.
У передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль, у якому перебували депутат однієї з ОТГ Херсонщини разом із дружиною. Зловмисники напали та побили подружжя.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі розпочато досудове розслідування. Поліцейські розшукують зловмисників. Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
Раніше стало відомо, що у Києві чоловіка жорстоко побили після того, які він попросив цигарку.
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