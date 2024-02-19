У передмісті Одеси підірвали авто Української добровольчої армії: двоє людей постраждали

Альберт та Наталя Кручиніни доправлені до лікарні з численними травмами. За їхні життя борються лікарі.

У селі Гвардійське поблизу Одеси вибухнув автомобіль, в якому перебували представники Української добровольчої армії Альберт та Наталя Кручиніни.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області та на сторінці Української добровольчої армії.

У поліції зазначили, що унаслідок вибуху автівки постраждали жінка з чоловіком. Вони доставлені в лікарню з численними травмами. Їхні імена правоохоронці не вказують.

"Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 15 п.п. 1 та 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб", – зазначили поліцейські.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Що кажуть в УДА

В Українській добровольчій армії підтвердили, що в автівці перебували представники УДА Альберт та Наталя Кручиніни.

Альберт та Наталя Кручиніни

В УДА зазначили, що розцінюють злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядають діяльність ворожих ДРГ.

"Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки. Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Українська добровольча армія — це добровольче військовке формування, утворене в грудні 2015 року на базі підрозділів ДУК після виходу Дмитра Яроша та його однодумців з "Правого сектору".

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