У передмісті Запоріжжя прозвучали звуки, що схожі на вибухи - соцмережі

На території області оголошена повітряна тривога.
У ніч проти 22 січня у передмісті Запоріжжя пролунали звуки вибухів.
Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах.
Офіційного підтвердження цієї ситуації наразі немає.
Повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області о 01:42 22 січня 2023 року.
Слідкуйте за подальшими повідомленнями.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях і не забувайте про правило "двох стін".
Оновлено: о 2:15 пролунав відбій повітряної тривоги. Влада закликала покинути укриття.
Ситуація на Запоріжжі
Напередодні вночі у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи.
Також після ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про наслідки та поранених, серед яких двоє дітей.
Додамо, що експерт Олег Жданов розповів, коли і за яких умов може розпочатися контрнаступ на Запоріжжі.
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