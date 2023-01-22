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У передмісті Запоріжжя прозвучали звуки, що схожі на вибухи - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
1 хв
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У передмісті Запоріжжя прозвучали звуки, що схожі на вибухи - соцмережі

Фото: ТСН.ua

На території області оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 22 січня у передмісті Запоріжжя пролунали звуки вибухів.

Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах. 

Офіційного підтвердження цієї ситуації наразі немає. 

Повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області о 01:42 22 січня 2023 року. 

Слідкуйте за подальшими повідомленнями. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях і не забувайте про правило "двох стін". 

Оновлено: о 2:15 пролунав відбій повітряної тривоги. Влада закликала покинути укриття. 

Ситуація на Запоріжжі

Напередодні вночі у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи

Також після ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про наслідки та поранених, серед яких двоє дітей. 

Додамо, що експерт Олег Жданов розповів, коли і за яких умов може розпочатися контрнаступ на Запоріжжі

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Дата публікації
Перегляди
17к
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