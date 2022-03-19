У передмісті Запоріжжя через вчорашній обстріл окупантів загинули дев'ятеро людей

У передмісті Запоріжжя через вчорашній обстріл окупантів загинули дев'ятеро людей

Ще 17 осіб отримали поранення, п'ятеро - травмовані.

Вчора, внаслідок обстрілів окупантів, у передмісті Запоріжжя загинули дев'ятеро людей. Один з них – співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Facebook.

Ще 17 осіб отримали поранення, п'ятеро - травмовані.

"Серед поранених є дві цивільних людини та три представника ДСНС. Висловлюю глибокі співчуття рідним та близьких загиблих. Бажаю зберегти життя та швидко одужати тим, хто вцілів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину.

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