У переселенки з Донеччини почалися пологи просто в евакуаційному поїзді

Жінка на 9 місяці вагітності вирішила покинути небезпечну прифронтову зону. Просто під час подорожі у неї почались перейми.

У переселенка з Донецької області почалися перейми просто в евакуаційному поїзді

Про це передають Рівненська ОВА та "Укрзалізниця".

Так, сьогодні, 17 квітня, на Рівненщину четвертий евакуаційний потяг з Донеччини – 25 евакуйованих з Покровська пасажирів, зокрема 5 дітей та 2 людини з інвалідністю.

Серед пасажирів також була жінка на 9 місяці вагітності: просто під час подорожі у неї почались перейми.

"Наші провідники викликали "швидку" на найближчу станцію прямування поїзда, допомогли зібрати речі, знаходились поруч із пасажиркою, заспокоюючи її, та передали жінку в руки медиків на станції у Кіровоградській області", – зазначили в "Укрзалізниці".

Пологи пройшли успішно, у жінки народився хлопчик.

Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію з низки населених пунктів.

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