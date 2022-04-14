У перпективі є і Київ, і Дніпро: військовий експерт розповів про задум Путіна

У перпективі є і Київ, і Дніпро: військовий експерт розповів про задум Путіна

Олег Жданов про задум Путіна щодо України: "Між "хочу" та "можу" - дуже велика прірва".

Росія має на меті оточити українських військових на Донбасі і наростити сили для розширення так званих Л/ДНР. Якщо вдаватиметься реалізувати задумане, то у перспективі в Путіна - рухатися на Дніпро та Київ.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Цілі зрозумілі та видимі неозброєним оком. Перше завдання – спробувати оточити угруповання ЗСУ у зоні ООС, друге – наростити зусилля для розширення самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР" до адміністративних кордонів областей. Якщо виходитиме, то вони підуть далі на Дніпро, а потім на північ на Київ. Це – перспективна мета. Іншого задуму там не може бути", - сказав він.

Також Жданов висловився щодо реальних можливостей для досягнення цих цілей.

"Як виявилося, між "хочу" та "можу" - дуже велика прірва. Поки що вони не можуть навіть суттєво просунутися в напрямку Краматорська", - зазначив він.

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