Невідомі осквернили комплекс пам'яті загиблим воїнам.

Пам'ятник героям Небесної сотні розгромили у Первомайську Миколаївської області.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 грудня.

Вандали розбили не лише цей мемориал, але й позглумилися над комплексом пам'яті загиблим воїнам на Донбасі. Їхні прізвища залили червоною форбою і осквернили надписами.

Меморіал та сквер ще у 2014 році створили мешканці Первомайська. Люди збирали гроші, аби облаштувати місце пам'яті героїв, які загинули за свободу України. Крім того, на меморіальних плитах викарбували 18 прізвищ загиблих земляків воїнів АТО. Вандалів шукає поліція. Кримінальне провадження розпочали за фактом хуліганства.

У Первомайську розгромили пам'ятник Героям Небесної Сотні | Новини України

Як повідомлялося, у Василькові Київської області вандали осквернили частину пам'ятника євреям, яких розстріляли у Другій світовій війні. Вандали пошкодили меморіальну табличку біля пам'ятника "Жертвам Голокосту". Сам пам'ятник залишився цілим. На місце викликали поліцію.

Читайте також: