"Синячок був під ключицею": батьки б'ють на сполох через смерть немовляти у лікарні Черкас

Батьки Василь та Аліна, немовля яких померло у Черкасах

Реклама

У Черкасах в обласному перинатальному центрі померла дитина, яка прожила 19 днів після народження. Батьки стверджують, що стан дитини спочатку був у нормі, але згодом різко погіршився.

Про це повідомляє «Суспільне».

Сім’я просить встановити причину трагедії

За словами батька, Василя Довбні, після народження медики запевняли, що з донькою все гаразд.

Реклама

«Чудово все пройшло, дитинка все в нормі», — каже він, згадуючи перші дні життя малечі. Але вже через кілька днів, розповідає чоловік, стан дитини почав змінюватися в гірший бік.

Батько також розповів, що під час пеленання малюка він помітив синці на тілі, після чого медики начебто пояснили це наслідком родового процесу.

«Коли вони перепеленали, синячок був під ключицею. Побачили, що я це помітив. І до мене одразу, дивіться, тут нічого страшного. Це під час пологів ми витягували, і синяк з’явився», — каже батько.

Згодом Василь стверджує, що дитині зробили щеплення від гепатиту B та ввели вітамін K. Такожпривезли препарат, каже він, щоб вимірювати серцебиття й сатурацію — показник останньої був 92. Дитину вирішили перевести до реанімації.

Реклама

«Лікар каже, все добре, нічого страшного, переводимо дитинку на наступний етап, зараз масочку надінемо, і просто для підтримки дихання буде вона там», — розповів батько.

Зранку, стверджує Василь, ситуація різко змінилася. Він побачив дитину «всю в трубках, на ШВЛ». Стан лікарі оцінювали як дуже важкий, вони констатували, що «ніяких гарантій не дають».

«Ви бачите самі, вона (дитина — ред.) сама не дихає. Щось відбулося, що порушився кровообіг», — пригадав слова лікаря Василь.

Батько розповів, що перші аналізи новонародженої були в нормі. За його словами, спочатку медики припускали якусь інфекцію, а через два тижні повідомили про стафілокок. Він наголосив, що дружина постійно здавала аналізи під час вагітності, а дитина перебувала у перинатальному центрі понад місяць, і раніше жодних ознак інфекцій не виявляли.

Реклама

Примітно, що, за словами Василя, медики одразу звинуватили у смерті дитини мати. Мовляв, причиною стала «інфекція, яка зародилася ще в утробі».

Мати розповіла, як проходила вагітність

Мати дівчинки, Аліна Довбня, розповіла, що її вагітність та період перед пологами пройшли без серйозних ускладнень. Повторно зробили УЗД, подивилися, що все добре, тож жінка залишилася вдома до 30 тижня. Дитину ж жінка народила на 35-у — це був кесарів розтин.

«Поки не стало гірше: почалася кровотеча. По швидкій я вирушила до перинатального. І залишили мене на місяць там лікуватися. Аналізи мої дивилася моя лікарка, то вона сказала, що все нормально було». Вони подивилися, сказали, що тонус не проходить, нічого не проходить. Будемо кесерити, готувати до операції».», — каже вона.

У медичному свідоцтві про смерть вказано поліорганну недостатність, зумовлену бактеріальним сепсисом. За словами батька, після кількох днів стан дитяти погіршився.

Реклама

«Вже після третього-четвертого дня аналізи почали погіршуватися: лейкоцити, гемоглобін. А потім почались кровотечі в шлунку, в легенях. Антибіотики ж вони ж використовували, як вони сказали, всі три групи антибіотиків, тобто до самого потужного, і вони не допомагали», — пригадує чоловік.

Батько дитини розповів, що під час лікування у немовляти відмовляли органи. Почався порушений кровообіг, обширна пневмонія, печінка практично не працювала, токсичний гепатит. Вона протрималася стільки днів, акцентував він, лише завдяки сильному серцю.

Чоловік відзначив, що вони з дружиною шляхом експертиз хочуть встановити, чи правильно був встановлений діагноз та призначене лікування.

«Чому всі ризики не врахували під час лікування, чому виписали дружину з перинатального за два тижні до пологів? Чи правильно був встановлений діагноз, чи дійсно там була інфекція? І чи правильно також призначалось лікування, якщо вже була інфекція?», — розповів чоловік.

Реклама

Родина звернулася зі скаргою до обласного управління охорони здоров’я і подала заяву до поліції.

Представники перинатального центру наразі не коментують ситуацію до завершення клініко-експертної комісії, яка має встановити точні обставини та причину смерті немовляти.

Прокуратура відреагувала

Керівник Черкаської окружної прокуратури Ігор Чмихало повідомив «Суспільному», що особисто очолює групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

«За фактом смерті немовляти зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником — ред.) Кримінального кодексу України. Це фактично версія батьків — те, що вони вказували в заяві, і на ці заяви відреагували», — зазначив Чмихало.

Реклама

Прокурор додав, що санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади на такий самий строк.

«Триває досудове розслідування, долучаються медичні документи з системи eHealth та готується комісійна судово-медична експертиза, яка і надасть можливість зрозуміти, що саме стало безпосередньою причиною трагедії. Першочергові слідчі дії проведені, меддокументи, які були в лікарні вилучені», — запевнив він.

Зауважимо, усі відомості ґрунтуються на заявах батьків та журналістських матеріалах. Офіційне підтвердження причин трагедії поки не оприлюднено.

Раніше йшлося про смерть однорічного малюка через відсутність лікування.

Реклама

Так, жителька одного з сіл Ковельського району на Волині намагалася сама лікувати свого однорічного сина. Вона відмовлялася від госпіталізації, попри важкий стан дитини та рекомендації медиків звернутися до лікарні.

Як повідомили у місцевій прокуратурі, матір і надалі ігнорувала необхідність лікування, а хлопчик помер. За попередніми висновками, якби батьки вчасно звернулися по меддопомогу, життя дитини могли б врятувати. Жінці вже повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило її смерть.