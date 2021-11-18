У петлі та зі спущеними штанами: у Дніпрі в сквері знайшли повішеним місцевого мешканця

В обставинах його смерті розбираються правоохоронці.
У Дніпрі у сквері виявили повішеним чоловіка зі спущеними штанами.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, пригода сталася у сквері "Сосновий" у Придніпровську. Знайшла тіло громадянина місцева мешканка. Після чого повідомила правоохоронцям.
На вигляд загиблому близько 40—50 років. Під час огляду тіла громадянина видимих слідів насильницької смерті слідчі не знайшли. З собою документів у нього не було, у кишенях були лише запальничка та пачка цигарок.
Особу чоловіка та обставини його смерті встановлюють правоохоронці.
Читайте також:
- Поліція спростувала чутки про нелегалів, які нібито перетнули білорусько-український кордон у Чорнобилі.
- У Києві на "Новій пошті" чоловік втратив посилку з тонною волоських горіхів вартістю 180 тисяч гривень.
- У Києві комунальник "стриже" опале листя газонокосаркою.