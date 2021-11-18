У петлі та зі спущеними штанами: у Дніпрі в сквері знайшли повішеним місцевого мешканця

У петлі та зі спущеними штанами: у Дніпрі в сквері знайшли повішеним місцевого мешканця

В обставинах його смерті розбираються правоохоронці.

У Дніпрі у сквері виявили повішеним чоловіка зі спущеними штанами.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, пригода сталася у сквері "Сосновий" у Придніпровську. Знайшла тіло громадянина місцева мешканка. Після чого повідомила правоохоронцям.

На вигляд загиблому близько 40—50 років. Під час огляду тіла громадянина видимих ​​слідів насильницької смерті слідчі не знайшли. З собою документів у нього не було, у кишенях були лише запальничка та пачка цигарок.

Особу чоловіка та обставини його смерті встановлюють правоохоронці.

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