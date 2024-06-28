У певної категорії водіїв можуть забрати посвідчення від 16 липня: хто під загрозою

Військовозобов’язаний потрапить у розшук ухилянтів, якщо не оновить дані.

В Україні від 16 липня деякі категорії громадян можуть бути обмежені в праві керування транспортним засобом. Обмеження стосуватимуться військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

Про це пише "Well news".

Зазначимо, що військовозобов’язані повинні до 16 липня оновити персональні дані в ТЦК, ЦНАП або через мобільний застосунок “Резерв+”.

Тим, хто дані не оновив, загрожує покарання.

"В разі ігнорування вимоги щодо оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний потрапить до розшуку ухилянтів. Тоді поліція і виявить його в спеціальній базі та накладе певні обмеженні щодо керування транспортним засобом. Повернути посвідчення можна буде одразу після оновлення своїх даних у ТЦК", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на ранок 27 червня свої облікові дані оновили 2 млн 430 тис. військовозобов’язаних українців.

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