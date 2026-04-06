- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 655
- Час на прочитання
- 1 хв
У п'яти областях України зникло світло: де ситуація найгірша
Росіяни здійснили атаки по енергооб’єктах. У Чернігавській області зафіксовано чотири влучання.
Минулої та поточної доби РФ продовжила здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомили в “Укренерго”.
“На ранок є знеструмлення у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів”, - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, після ранкової атаки на енергоінфраструктуру у Славутичі без світла залишилося близько 21 тисячи мешканців. Критична інфраструктура міста переведена на резервне живлення — забезпечено водопостачання, соціальні заклади працюють на генераторах, зв’язок та Інтернет стабільні.
Уночі і сьогодні зранку росіяни вдарили по енергообʼєктах на Чернігівщині. Зафіксовано чотири влучання.