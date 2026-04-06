У п'яти областях України зникло світло: де ситуація найгірша

Росіяни здійснили атаки по енергооб’єктах. У Чернігавській області зафіксовано чотири влучання.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація зі світлом погіршилася / © pixabay.com

Минулої та поточної доби РФ продовжила здійснювати ракетні та дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“На ранок є знеструмлення у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів”, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, після ранкової атаки на енергоінфраструктуру у Славутичі без світла залишилося близько 21 тисячи мешканців. Критична інфраструктура міста переведена на резервне живлення — забезпечено водопостачання, соціальні заклади працюють на генераторах, зв’язок та Інтернет стабільні.

Уночі і сьогодні зранку росіяни вдарили по енергообʼєктах на Чернігівщині. Зафіксовано чотири влучання.

