У підрозділі ЗСУ на Харківщині сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Особистий конфлікт між військовослужбовцями призвів до загибелі трьох бійців.
У Харківській області у середу, 24 липня, сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони. Внаслідок конфлікту з використанням вогнепальної зброї є загиблі та важко поранені військові.
Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру для надання невідкладної медичної допомоги. В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що поранені перебувають у важкому стані.
На місці надзвичайної події працюють Військова служба правопорядку ЗСУ та правоохоронні органи.
В якому саме підрозділі стався інцидент та деталі конфлікту між військовими, на момент публікації статті не відомі.
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