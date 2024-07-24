У підрозділі ЗСУ на Харківщині сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Особистий конфлікт між військовослужбовцями призвів до загибелі трьох бійців.

У Харківській області у середу, 24 липня, сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони. Внаслідок конфлікту з використанням вогнепальної зброї є загиблі та важко поранені військові.

Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру для надання невідкладної медичної допомоги. В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що поранені перебувають у важкому стані.

На місці надзвичайної події працюють Військова служба правопорядку ЗСУ та правоохоронні органи.

В якому саме підрозділі стався інцидент та деталі конфлікту між військовими, на момент публікації статті не відомі.

Читайте також провідні новини дня: