У підвалах, бомбосховищах та метро: тисячі харків’ян підписали звернення про закриття неба (фото)

У підвалах, бомбосховищах та метро: тисячі харків’ян підписали звернення про закриття неба (фото)

Не в усіх населених пунктах зараз є можливість елементарно роздрукувати документ.

Тисячі мешканців Харкова підписали звернення про закриття неба над Україною.

Не в усіх населених пунктах зараз є можливість елементарно роздрукувати документ. Але люди продовжують збирати підписи в підвалах, бомбосховищах, метрополітені, лікарнях та просто на вулицях.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.





Документ підписали голови Харківської обласної та міської рад, Богодухівська, Лозівська, Чугуївська, Зміївська, Донецька, Слобожанська, Біляївська, Коломацька, Краснокутська та багато інших громад.

"Ми підтримуємо звернення України до НАТО, ми вимагаємо закрити небо над Україною та врятувати людські життя від агресора!", - йдеться у повідомленні.

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