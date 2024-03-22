У підземеллях собору, що належав Московському патріархату, знайшли розграбовані давні поховання

Храм був збудований ще у 17 столітті католицьким чернечим орденом францисканців.

У підземеллях Свято-Миколаївського собору у місті Кременці Тернопільської області знайшли розграбовані поховання 17-18 століття.

Про це повідомив директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин у коментарі “Суспільному”.

До листопада 2023 року цей собор перебував у користуванні православної церкви Московського патріархату. Однак, збудований він був ще у 17 столітті католицьким чернечим орденом францисканців.

“Є опис храму 1668 року, який перебуває в бібліотеці Вільнюського університету. І там є перелічені предмети, які знаходилися в костелі. А також мимоволі згадуються крипти [підземні поховання]. У 1832 році цей костел був переданий православним", - розповіла докторка історичних наук Ірина Скакальська.

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Як повідомив Василь Ільчишин, у 1990-х роках під час ремонтних робіт до цих підземель потрапили тогочасні власники, представники Московського патріархату. Але з’ясувавши, що це католицькі поховання, вирішили не надавати знахідці розголосу.

"Ми бачимо жахливу сцену мародерства: гору одягу і розбиті труни... ціле скупчення кісток із поховань. Тобто, тут зумисне їх діставали з гробів, витрушували кістки, одяг скидали на одну купу, інші речі на другу, спеціально для пошуку цінних предметів, які містилися у похованнях. З дитячих поховань навіть здерті натрунні хрести, які могли бути з дорогоцінних металів”, - розповів він.

Дирекція заповідника тепер планує зафіксувати усі пошкодження та звернутися до поліції, оскільки попередні власники порушили законодавство України, не повідомивши про знахідку орган охорони культурної спадщини та археологів.

Нагадаємо, попри повномасштабне вторгнення РФ, станом на грудень 2023 року 8 193 церкви УПЦ Московського патріархату продовжували функціонувати в Україні.

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