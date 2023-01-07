“У пішохода своя реальність, у водія – своя”. Як вижити на дорозі під час блекауту

Після того вечора Ярослав Гапченко, мешканець невеликого міста у Черкаській області, заприсягся ніколи не сідати за кермо після заходу сонця.

Принаймні, поки не відновиться повноцінне освітлення вулиць: “Я дуже поспішав на зустріч, погода була жахлива: сніг з дощем, туман. Ще й, як на зло, освітлення на дорогах не було ніякого, не працювали навіть світлофори, – згадує чоловік. – Переді мною стояла маршрутка, прямо перед пішохідним переходом. Через цю маршрутку і дощ я не помітив, що там пішохідний перехід. Ну і ледь не наїхав на жінку, яка раптово вибігла на дорогу з-за маршрутки. Я почав різко гальмувати, і в мене ледь не врізався водій, який їхав ззаду. Слава Богу, все обійшлося. Але і ця жіночка теж молодець, вся в чорному, на дорозі нічого не видно, сліплять зустрічні фари, а вона ще бігає по дорозі. Це їй просто пощастило, що я вчасно пригальмував”.

На жаль, історія Ярослава – яскравий приклад того, що зараз відбувається на дорогах українських міст у темний час доби. Через відключення вуличного освітлення різко збільшилася кількість аварій, в яких під колеса потрапляють пішоходи.

Учасники дорожнього руху поділились на два табори. Водії, які пишуть: “Пішоходи, носіть світловідбивачі, вас не видно вночі!” та пішоходи, які відповідають: “Чого я маю їх носити?! Не ганяйте й побачите!”.

Ярослав же запевняє – не побачимо: “Навіть на швидкості 30 кілометрів за годину, без вуличного освітлення, пішохода без світловідбиваючих елементів просто не видно! Ну сів би хтось із них за кермо хоч раз! У нас найбільша проблема у тому, що у пішохода своя реальність, у водія – своя”.

Фото envato elements

Киянка Майя Фролова намагається повернутись з роботи додому до заходу сонця. Але вигулювати собаку все одно доводиться затемна. Тому дівчина придумала, як убезпечити себе і свого улюбленця:

– Я купила найдешевшу гірлянду на батарейці і кожного разу коли ми з Каратом йдемо гуляти, я чіпляю цю гірлянду на нього. Виходить такий святковий собака. Весело всім, а головне – нас із Каратом бачать на дорозі, – розповідає Майя. – Додатково я ще вмикаю ліхтарик на телефоні, якщо все ж доводиться переходити дорогу. Одного разу мене налякав водій: їхав за мною. Виявилось, він просто підсвічував мені дорогу. А ще у нашому будинку живе один чоловік, який завжди коли курить на балконі, підсвічує потужним ліхтариком людей на переході біля дому. Дрібниця, а приємно! Бо все ж буває страшно гуляти у темряві біля дороги. Водії бувають різні, це мені траплялись лише добрі люди. Але я чула історії про водіїв, які ганяють і збивають людей, там вже не допоможуть гірлянди чи ліхтарики.

“Не можна стверджувати, що винен хтось один: пішохід чи водій, – запевняє Влад Самойленко, засновник ініціативи Urban Crew та експерт із безпеки дорожнього руху. – Відповідальність за ДТП в умовах блекауту лягає взагалі на третіх осіб. Це органи місцевого самоврядування. Зараз поясню, чому: це вони ініціюють ремонт та зміну міської інфраструктури. А саме від її якості залежить кількість ДТП з тяжкими наслідками”.

Справа у тому, що такі надзвичайні ситуації, як військовий стан та блекаут, лише підкреслили ряд недоліків, які і так були в плануванні українських міст.

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“У таких містах, як Київ або Харків, ще залишилось радянське планування доріг. Це величезні широкі проспекти з багатьма смугами, які лише заохочують водія перевищувати дозволену у населених пунктах швидкість в 50 кілометрів за годину, – розповідає Влад Самойленко. – А от у Львові або Вінниці стали запроваджувати речі, які забезпечують безпеку дорожнього руху відповідно до сучасних трендів. Це обмеження ділянок на дорозі, де водій може довго беззупинково рухатись за допомогою світлофорів, або звужування доріг. І от що цікаво: у цих містах не зросла кількість смертельних ДТП навіть в умовах тотального блекауту”.

Ще одна проблема на наших дорогах – паркування у не призначених для цього місцях. Часто наїзди трапляються саме на тих пішоходів, які виходять на дорогу з-за цих припаркованих машин. Тож, закликаємо водіїв бути свідомими, адже їхне рішення припаркуватися ближче ніж за 10 метрів від пішохідного переходу може коштувати комусь життя.

“Цю проблему легко вирішити з допомогою так званих антикишень. Вони встановлюються на місці наземних переходів. І стає неможливо завантажити територію поруч з наземним переходом і сам перехід. Тобто, ніхто не запаркується поряд і пішохода буде видно”, – запевняє експерт з безпеки дорожнього руху.

Ще однією важливою умовою безпеки пішоходів є добре освітлений перехід. І якщо так сталось, що вуличного освітлення нема, відповідальність лягає на менш захищених учасників дорожнього руху. Звісно, ніхто не може змусити пішохода махати ліхтариком на всі боки, але це дійсно підвищить ваші шанси на виживання.

“Я як громадянин розумію, що це моє життя, і я не хочу залежати від того, чи побачив мене водій. Тому я зацікавлений зробити все можливе, аби він таки мене побачив”, – зізнається Влад.

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Як краще це зробити? Тут вас може обмежити лише власна креативність. Світловідбиваючі брелки та стрічки, жилети, взуття з підсвіткою, ліхтарик, гірлянда – все це зробить вас помітнішим на дорозі. Єдине правило – чим більша площа світловідбиваючого елементу, тим краще. Особливо подбайте про дітей, адже відповідальність за їхню безпеку лежить на вас: розкажіть дитині про те, що через вимкнення вуличного освітлення треба бути ще більш уважним на пішохідному переході, не можна йти, допоки не переконаєшся, що водій побачив тебе та починає гальмувати. Розмістіть світловидбиваючі елементи на одязі дитини з усіх боків – на рукавах, штанинах, шкільному рюкзаку.

Не забувайте про правила дорожнього руху:

рухайтеся по тротуарах та пішохідних доріжках;

переходьте проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч;

у місцях, де рух регулюється, керуйтесь сигналами світлофора або регулювальника;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, ви повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються;

у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом ви повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

Дотримання цих правил значно збільшить ваші шанси на виживання. Але очевидно, що не можуть нічого гарантувати. Та кожен з нас може створити ще більше безпеки на дорозі для себе та своїх близьких. А саме: звернутись до органів місцевого самоврядування та попросити зробити більш безпечнішим перехід біля свого дому.