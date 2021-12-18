У "Південному" порту розвантажують три судна з вугіллям: скільки прибуде ще (фото)

У "Південному" порту розвантажують три судна з вугіллям: скільки прибуде ще (фото)

Загальна вага енергетичного вугілля на суднах становить 215 тис. тонн.

У порту "Південний" (місто Южне) три судна вивантажують енергетичне вугілля загальною масою 215 тис. тонн. Передбачається, що цього місяця прибуде ще чотири судна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що оператори морського порту "Південний" одночасно здійснюють обробку трьох суден. Загальна вага енергетичного вугілля на них становить 215 тис. тонн.

Два судна перебувають на причалах державного підприємства "МТП Южний", ще одне — на причалі приватного термінала "ТІС Вугілля".

Як повідомляють у Міністерсві інфраструктури, ДП "МТП Южний" обробляє судно "Kyoto Star" з 82,5 тис. тонн енергетичного вугілля для ПАТ "Центренерго", а також судно "Saphira" із 77,5 тис. тонн енергетичного вугілля для ТОВ "ДТЕК Трейдинг".

Зазначається також, що на причалі "ТІС Вугілля" здійснюється обробка судна "Santa Maria" з 55 тис. тонн енергетичного вугілля для ТОВ "ДТЕК Трейдинг".

Міністерство інфраструктури України

У міністерстві кажуть, що цього місяця планується прибуття ще чотирьох суден із загальною вагою вантажу 364,5 тис. тонн енергетичного вугілля.

Нагадаємо, у Україні від 17 грудня запрацював координаційний енергетичний штаб, який займатиметься проблемами проходження опалювального сезону. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України попередила уряд, що дефіцит вугілля на українських ТЕС може стати загрозою енергетичній безпеці держави.

Запрацював координаційний енергетичний штаб – чим він опікуватимться | Новини України

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