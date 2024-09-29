У північних областях тривога через загрозу з Білорусі: що сталося

У Київській та Житомирській областях була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожої тактичної авіації з території Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Київська та Житомирська область – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, про активність тактичної авіації в Гомельській області Білорусі.

Повідомляється, що борти тактичної авіації з боку Білорусі у повітряний простір України не заходили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Білорусі залетіло щонайменше 4 "Шахеди" під час обстрілу України зі сторони російських загарбників.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін заявив, що може застосувати ядерну зброю "для захисту Білорусі".

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