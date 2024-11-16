У Плані перемоги є таємний пункт, вписаний для Трампа – Welt

Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе в собі досі неоголошена стратегія Трампа щодо закінчення війни.

Україна має козир, аби перетягнути Дональда Трампа на свій бік у перемовинахпро припинення війни з Росією. Цей козир містився в так званому Плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав союзникам. Цей пункт залишався прихованим від громадськості.

Про це пише Welt.

Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе в собі досі неоголошена стратегія Трампа щодо закінчення війни. Президент Володимир Зеленський зараз усіма силами намагається покращити своє становище, щоб не погоджуватися на все, що Києву спробують нав’язати. Посилаючись на джерела в українських урядових колах, Welt пише, що зараз Київ намагається якнайшвидше "записатися на прийом" до Трампа.

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Зокрема стверджується, що Зеленський і Трамп ще у вересні на зустрічі в Нью-Йорку обговорювали раніше невідому частину Плану перемоги. Цей пункт передбачає, що саме Трамп може в майбутньому вирішувати, кому дозволено інвестувати в Україну. "Хто завгодно, але не Китай" – так описували ідею. Логіка цього полягає в тому, щоб утримати Пекін від будь-яких майбутніх планів щодо України, щоб він не отримав доступу до цінних ресурсів.

За словами інсайдера, Зеленському порадили у спілкуванні з Трампом педалювати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв, "Індійсько-Тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні". Саме тому Україна запропонувала надати західним партнерам першочерговий доступ до своїх викопних ресурсів.

Пропозиція замінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді.

"Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії найближчими тижнями. Щойно війна закінчиться, незалежно від того, через хорошу чи погану угоду для України, йому доведеться провести президентські вибори, які були відкладені з травня цього року. Вирішальним для його політичного майбутнього буде те, чи буде угода кращою за проект договору, узгоджений під час мирних переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року. (...) Тоді Київ був готовий піти на великі поступки, щоб закінчити війну", – пише Welt.

Нагадаємо, у деяких європейських країнах і навіть у Києві вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США може стати кращим варіантом для України, ніж прихід до Білого дому демократки Камали Гарріс.

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