Укрaїнa
194
У Почаєві на Тернопільщині мобілізували монаха УПЦ МП

На Тернопільщині працівники ТЦК мобілізували монаха Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.

На Тернопільщині ТЦК мобілізував монаха УПЦ МП

На Тернопільщині ТЦК мобілізував монаха УПЦ МП / © фото з соцмереж

У Почаєві на Тернопільщині працівники ТЦК мобілізували монаха УПЦ Московського патріархату.

Про це передає Zaxid.net.

Про мобілізацію насельника лаври, помічника економа, ієродиякона Євлогія повідомили у Telegram-каналах, пов’язаних з релігійними новинами. Світське ім’я монаха — Віктор Радомський.

У Тернопільському обласному ТЦК підтвердили виданню, що монаха мобілізували в понеділок, 4 травня. Зазначається, що чоловік не мав бронювання чи права на відстрочку, тому його відправили на ВЛК, а потім призвали на військову службу.

Зауважимо, що клірики УПЦ Московського патріархату не мають права на бронювання, на відміну від інших конфесій, і не можуть бути капеланами у Силах оборони через побоювання про ймовірну співпрацю з ворогом.

«Законодавство не має винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність відстрочки, бронювання або ж стан здоров’я, який унеможливлює службу в ЗСУ. Віктор Радомський відстрочкою чи бронюванням не користувався. Згідно з рішенням ВЛК, він визнаний придатним до військової служби», — зазначив речник сектору комунікацій Тернопільського обласного ТЦК СП Віктор Сененький.

За його словами, після мобілізації монаха Московського патріархату відправили до однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що священник УПЦ МП з Рівненщини, чий рідний брат загинув на фронті, захищаючи Україну, виїхав до країни-агресорки. Тепер він відкрито підтримує дії Кремля та поширює антиукраїнську пропаганду.

