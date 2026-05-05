У Почаєві на Тернопільщині мобілізували монаха УПЦ МП
У Почаєві на Тернопільщині працівники ТЦК мобілізували монаха УПЦ Московського патріархату.
Про це передає Zaxid.net.
Про мобілізацію насельника лаври, помічника економа, ієродиякона Євлогія повідомили у Telegram-каналах, пов’язаних з релігійними новинами. Світське ім’я монаха — Віктор Радомський.
У Тернопільському обласному ТЦК підтвердили виданню, що монаха мобілізували в понеділок, 4 травня. Зазначається, що чоловік не мав бронювання чи права на відстрочку, тому його відправили на ВЛК, а потім призвали на військову службу.
Зауважимо, що клірики УПЦ Московського патріархату не мають права на бронювання, на відміну від інших конфесій, і не можуть бути капеланами у Силах оборони через побоювання про ймовірну співпрацю з ворогом.
«Законодавство не має винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність відстрочки, бронювання або ж стан здоров’я, який унеможливлює службу в ЗСУ. Віктор Радомський відстрочкою чи бронюванням не користувався. Згідно з рішенням ВЛК, він визнаний придатним до військової служби», — зазначив речник сектору комунікацій Тернопільського обласного ТЦК СП Віктор Сененький.
За його словами, після мобілізації монаха Московського патріархату відправили до однієї з військових частин Сухопутних військ ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що священник УПЦ МП з Рівненщини, чий рідний брат загинув на фронті, захищаючи Україну, виїхав до країни-агресорки. Тепер він відкрито підтримує дії Кремля та поширює антиукраїнську пропаганду.