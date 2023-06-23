У податкових платіжках ФОПів з’явилася важлива зміна: що робити

Бухгалтери кажуть, що заповнені по-новому платіжки не завжди адекватно проводяться в системі податкової.
В Україні у квітні набув чинності наказ Мінфіну про зміну реквізиту "Призначення платежу" в податкових платіжках. Так, до 30 червня ФОПи можуть прописувати цей реквізит у старому форматі, однак від 1 липня формат втратить чинність.
Про це свідчить наказ Міністерства фінансів України.
Що змінилось у податкових платіжках ФОПів
Попередній формат призначення платежу під час сплати єдиного податку та ЄСВ мав такий вигляд:
*;101;РНОКПП;єдиний податок за I квартал 2023 року;;;
*;101;РНОКПП;ЄСВ за I квартал 2023 року;;;
Позначка "101" – це код податку, РНКОПП – реєстраційний номер платника податків.
До поля "Призначення платежу" можна було добровільно додавати додаткові дані, наприклад, прізвище, ім’я та по-батькові платника.
Яким буде новий формат
101 єдиний податок за I квартал 2023 року
101 ЄСВ за I квартал 2023 року
Бухгалтери, які працюють із ФОПами, кажуть, що заповнені по-новому платіжки не завжди адекватно проводяться в системі податкової. Тож є ризик, що платіж може загубитися і у ФОПа можуть виникнути проблеми. Зокрема, доведеться йти до податкової та писати заяву про зарахування платежу.
"На сьогодні всі, хто вже спробував сплачувати податки з новим призначенням платежу (теоретично воно мало працювати від 01.04.2023 року), розділилися на два табори. Одні кажуть, що все працює і сплата відображається в особових картках. Інші стверджують, що сплатили два тижні тому, а в особових картках досі немає інформації про сплату", – розповів податковий консультант Олександр Зарайський.
Що робити
Податковий консультант припускає, що проблеми з рознесенням платежів із новим форматом платежу можуть залишитися і після настання граничного строку. Тому радить підприємцям сплатити податки до 30.06.2023 р.
Якщо ж платник податку вказав реквізит по-новому, і платіж не відображається у електронному кабінеті, треба:
- знайти квитанцію за платіж;
- в електронному кабінеті податкової, в розділі "Листування з ДПС" написати заяву з проханням знайти платіж, прикріпити до неї квитанцію, підписати лист своїм електронним підписом та відправити;
- податкова має знайти платіж за реквізитами, після чого він відображатиметься в кабінеті платника.
За словами Зарайського, цей алгоритм насправді діє для будь-яких випадків, коли платник здійснив платіж вчасно, і банк його перерахував, але в кабінеті податкової платіж не відображається.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт №8401, згідно з яким від 1 липня будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та ставки у 2% для ФОПів на 3 групі. Також доведеться сплачувати штрафи за роботу без касових РРО.
Зауважимо, в застосунку "Дія" з’явилася послуга, яка дозволяє закрити ФОП онлайн.
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