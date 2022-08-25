У "подорож" прихопив повістку: на Вінниччині ухилянт хотів виїхати за кордон у вантажному потягу

У Вінницькій області прикодонники затримали чоловіка призовного віку, який намагався виїхати за кордон у вантажному потягу.

Ухилянта затримали прикордонники Могилів-Подільського загону. Прикордонний наряд 36-річного українця виявив під час перевірки потяга. У порожньому товарному вагоні він намагався втекти до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі загону.

Такий спосіб чоловік обрав, бо намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. У подорож прихопив із собою повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.

За спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією чоловікові йому доведеться відповідати у суді.

Як повідомлялося, Служба безпеки Україна в Чернівецькій області викрила групу осіб, які за 3 тисячі доларів допомагали чоловікам призовного віку втекти за кордон, уникнувши мобілізації.

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