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У "подорож" прихопив повістку: на Вінниччині ухилянт хотів виїхати за кордон у вантажному потягу

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У "подорож" прихопив повістку: на Вінниччині ухилянт хотів виїхати за кордон у вантажному потягу

Фото: УНІАН

У Вінницькій області прикодонники затримали чоловіка призовного віку, який намагався виїхати за кордон у вантажному потягу.

Ухилянта затримали прикордонники Могилів-Подільського загону. Прикордонний наряд 36-річного українця виявив під час перевірки потяга. У порожньому товарному вагоні він намагався втекти до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі загону.

Такий спосіб чоловік обрав, бо намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон. У подорож прихопив із собою повістку до військкомату. У документі, який виявили правоохоронці, зазначалось, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня.

За спробу незаконного перетину державного кордону та ухилення від призову за мобілізацією чоловікові йому доведеться відповідати у суді.

Як повідомлялося, Служба безпеки Україна в Чернівецькій області викрила групу осіб, які за 3 тисячі доларів допомагали чоловікам призовного віку втекти за кордон, уникнувши мобілізації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3351
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