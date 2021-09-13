У покинутому будинку: в Одеській області знайшли мертвим зниклого директора школи

У покинутому будинку: в Одеській області знайшли мертвим зниклого директора школи

Родичі розшукували чоловіка від 30 липня.

В Ізмаїлі виявили тіло 71-річного вчителя історії зі школи в селі Новоселівка Білгород-Дністровського району Андрія Мітіогло. Тіло без слідів насильницької смерті перебувало в покинутому будинку.

Про це повідомляє "Рени-Одесса".

Родичі розшукували пенсіонера від 30 липня. Як повідомив брат загиблого Василь, який проживає по сусідству, чоловік нерідко кудись виходив з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв. Востаннє він пішов і не повернувся.

За попередніми даними, чоловік помер уві сні: його знайшли в позі, в якій він зазвичай спав.

Розтин не показав причину смерті, так як тіло погано зберіглося.

Андрій Мітіогло все життя працював учителем історії в сільській школі. Деякий час він обіймав посаду директора Новоселівської школи.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Зв'язок з Іваном Любишкиним, 18.09.1952 р.н., обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

На місцевих виборах в Еквадорі перше місце здобув мертвий кандидат

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання