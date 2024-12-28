У Покровську міськрада придбала авто за 1,7 млн грн, яке має отримати до квітня: деталі скандалу

Місцеві журналісти обурюються, що авто купують не військовим, а на інші потреби.

25 грудня цього року Покровська міська рада уклала договір на придбання автомобіля за 1 788 000 гривень.

Про це пише регіональне видання Новини "Капрі" з посиланням на тендер, який був опублікований в системі публічних закупівель Prozorro 26 грудня.

Йдеться про авто марки AVTOSNAB, модель STM за 1 788 000 гривень.

Фото: ProZorro

У міськраді вказують, що машина буде призначена для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями, а також для перевезення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

У виданні стверджують, що договір уклали з полтавською фірмою напряму без використання електронної системи та проведення аукціону.

"Напевно, дуже поспішали встигнути перерахувати гроші з бюджету до нового року", – припускають журналісти.

Поставити авто підрядник має в місто Дніпро до 30 квітня 2025 року, а ось розплатитися за нього потрібно протягом трьох банківських днів з моменту підписання договору у 100% розмірі.

"Жодних характеристик автівки, окрім назви та марки у договорі не має. Журналісти телебачення намагалися знайти в інтернеті цю автівку, але такої марки та моделі не знайшли навіть на офіційному сайті ТОВ "ЗАВОД АВТОСНАБ", – йдеться в повідомленні.

У виданні обурюються, що у той час, коли ворог вже на порозі Покровська, місто та громада щодня потерпають від обстрілів та авіаударів, покровські можновладці з бюджету громади витрачають майже два мільйона гривень на автівку.

"І якби ж це була автівка для хлопців на фронт, які щохвилини ризикують своїм життям під час оборони Покровська! Ні – це чергова автівка "під прикриттям", яких так багато було в Покровську... Де зараз всі ці машини та хто на них роз’їжджає – питання залишається відкритим", – стверджують у виданні "Капрі".

Раніше повідомлялося, що влада Покровська виділила бюджетні кошти, за які планує обстежити будинок в окупованому селі.

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