У Покровську РФ залучила оперативний резерв: деталі від Сирського

Реклама

За останній тиждень у Покровську виявлено та знищено противника на території близько 11,5 кв. км. Через втрати й опір українських військових армія РФ була змушена залучити оперативний резерв.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Деталі

Як зауважив Сирський, російські війська, зазнавши значних втрат та наразившись на опір ЗСУ, був змушений задіяти в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв.

Реклама

«Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», — зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, під час наради обговорили питання щодо посилення наших підрозділів та узгодженого застосування резервів.

«Особлива увага — забезпеченню просування українських штурмових підрозділів», — додав він.

Раніше у DeepState повідомили про пересування росіян у Покровську.

Реклама

Відповідно до нових кадрів, є пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру з півночі на південь.

За даними аналітиків, складні погодні умови продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично «прикриваючи» противника.