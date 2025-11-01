Українські військові у Покровську / © Getty Images

Оборону міста Покровська на Донеччині тримають понад 1000 українських солдатів, деякі з яких опинилися в тилу російських позицій.

Про це повідомив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке з посиланням на власні джерела.

За його словами, російські військові, які кількісно значно переважають українських захисників, закріпилися майже у всіх районах Покровська.

Репке стверджує, що росіянам вдавалося проникати крізь кілометрові прогалини в тилу українських ліній, оскільки для щільного захисту українського міста бракувало солдатів.

«Росіяни створили хаос своєю стратегією інфільтрації. Тепер ніхто не знає, де наші війська, а де ворог. Це призводить до безладу, нечіткої лінії фронту і навіть дружнього вогню», — цитує оглядач неназваного українського офіцера.

При цьому Юліан Репке спростував твердження російського президента Путіна про оточення українських військ у Покровську. За його інформацією, для української армії існує коридор завширшки близько п’яти кілометрів, через який вдається завозити припаси і евакуйовувати поранених.

Раніше повідомлялось, що штурмовики військової розвідки України розпочали масштабну десантну операцію у Покровську, де тривають запеклі бої. Джерела в Силах оборони казали про те, що до операції залучено кілька вертольотів, а керує нею особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває безпосередньо на місці подій.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський прибув на Покровський напрямок. За його словами, оточення чи блокування міст немає, військові роблять все для здійснення логістики.