Влада Покровська за бюджетні кошти планує обстежити будинок в окупованому селі

Міська влада Покровська на Донеччині за бюджетні кошти планує обстежити пошкоджений будинок в окупованому селищі Шевченко.

Про це пише регіональне видання Новини "Капрі" з посиланням на тендер, який був опублікований в системі публічних закупівель Prozorro 16 грудня.

Договір було укладено 12 грудня. Його вартість – 32 335,20 грн.

Згідно з договором, підрядна організація має до 31 грудня 2024 року виїхати до селища Шевченко, яке уже станом на початок грудня було окуповане росіянами, здійснити обстеження та оцінити технічний стан багатоквартирного будинку №12 по вулиці Весела, а також виконати звіт.

"Капрі" стверджує, що з підрядником структурні підрозділи та комунальні підприємства Покровської міської ради в 2024 році уклали 25 договорів на технічну документацію загальною сумою 436,5 тисяч гривень.

"Після всього цього виникає логічне та просте питання – чому можновладці відмовляли мешканцям селища Шевченко, у яких постраждали будинки, в комісійному обстеженні, коли на це була можливість, а тепер, коли селище окуповано, укладають сумнівні договори? Яким чином підрядник має обстежити будинок в окупованому селищі? І чому в черговий раз бюджетні гроші витрачаються не на допомогу тим, хто досі залишається в громаді чи тим, хто був вимушений її покинути та скитатися по різних областях країни, а на чергові нікому зараз непотрібні паперці?", – обурюються журналісти.

Раніше військовий експерт розповів, які ризики втрати Покровська і чим це обернеться для ЗСУ.

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