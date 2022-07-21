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У поліцейського, який застрелив чоловіка у Рівному, могли бути борги — ДБР

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У поліцейського, який застрелив чоловіка у Рівному, могли бути борги — ДБР

Фото: Associated Press

У поліцейського зі Львівщини, який у Рівному застрелив чоловіка під час спроби пограбувати обмінник, могли бути борги.

Правоохоронцю вже повідомили про підозру, свою провину він визнає частково. Затриманому - 27 років.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Спроба пограбування та вбивство сталися на вулиці Карнаухова, біля центральної міської лікарні. Нападник взяв в заручники касирку магазину та погрожував її вбити, якщо співробітниця обмінника не виконає його вимоги.  Йому намагався завадити рівнянин, який у той момент перебував у закладі. Під час сутички нападник вистрелив у опонента та втік.

Однак його затримали за дві години на виїзді з Рівненської області у напрямку Львівщини. За попередньою інформацією, кажуть в ДБР, він вирішив вчинити пограбування через борги. Свою вину визнає частково.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, спрямованому на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

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