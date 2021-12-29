У поліції озвучили основні правила безпеки дітей під час зимових канікул: поради

У поліції озвучили основні правила безпеки дітей під час зимових канікул: поради

Намагайтеся не залишати дітей без нагляду.

У якому б форматі не відбувалося навчання, канікули завжди залишаються бажаними та очікуваними для школярів, особливо зимові. Тому батьки повинні подбати про те, щоб зимовий відпочинок дітей був безпечним.

Про це нагадують у Патрульній поліції України у повідомленні у Facebook.

Основні правила безпеки під час зимових канікул:

намагайтеся не залишати дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;

якщо дитину доводиться залишити вдома саму — проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;

контролюйте коло друзів ваших дітей, зберіть контакти для зв’язку;

не залишайте гострі, різальні предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці. Не дозволяйте їм використовувати петарди й феєрверки;

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відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;

подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі своїх дітей — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя;

застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах.

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