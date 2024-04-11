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У поліції показали кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці (відео)

У поліції показали кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці (відео)

Руйнування в Костянтинівці внаслідок авіаудару 9 квітня / / Фото: ДСНС України у Telegram

Патруль і парамедики надавали допомогу травмованим після прильоту

У четвер 11 квітня ворог завдав удару КАБами по Костянтинівці. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще двоє - дістали поранення.

Про це пише Національна поліція України.

Поліція показала кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці

Поліція показала кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці

Також пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, інфраструктурні обʼєкти тощо.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області на місці влучання авіабомби рятувальники дістали тіла трьох загиблих – двох дорослих та дитини.

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