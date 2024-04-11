У поліції показали кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці (відео)

Патруль і парамедики надавали допомогу травмованим після прильоту

У четвер 11 квітня ворог завдав удару КАБами по Костянтинівці. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще двоє - дістали поранення.

Про це пише Національна поліція України.

Поліція показала кадри рятувальної операції після удару по Костянтинівці

Також пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, інфраструктурні обʼєкти тощо.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області на місці влучання авіабомби рятувальники дістали тіла трьох загиблих – двох дорослих та дитини.

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