У поліції показали наслідки обстрілу Харкова (фото)

Армія РФ вчергове вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Постраждало щонайменше 7 людей.

Про це пише Національна поліція України.

Наслідки обстрілу Харкова

"ДСНС, поліція – працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії", – зазначили у поліції.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото: Національна поліція України

Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам.

Наслідки обстрілу Харкова

"Працюємо далі. Документуємо злочинні дії ворога. Рятуємо людей", – підсумували у Нацполіції.

У Харківській обласній прокуратурі додали, що відомо про 20 поранених, серед яких – двоє хлопців 16 та 14 років.

Нагадаємо, ввечері 30 грудня російські війська завдали удару по Харкову.

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