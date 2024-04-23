У поліції показали наслідки удару по Костянтинівці (відео)

Внаслідок атаки РФ по Костянтинівці поранення дістали 5 людей, які рухалися автомобілем й опинилися в епіцентрі вибуху. Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Поліція показала наслідки удару по Костянтинівці

"Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою "УМПБ-Д-30 СМ", – зазнали у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, російська армія вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб.

Читайте також: