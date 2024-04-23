У поліції показали наслідки удару по Костянтинівці (відео)

Росіяни продовжують воювати проти цивільних.
Внаслідок атаки РФ по Костянтинівці поранення дістали 5 людей, які рухалися автомобілем й опинилися в епіцентрі вибуху. Парамедики поліції надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали їх до лікарні.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Окупанти вдарили по місту керованою авіаційною бомбою "УМПБ-Д-30 СМ", – зазнали у відомстві.
Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, російська армія вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб.
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