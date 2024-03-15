У поліції показали наслідки удару по Вінничині (відео)

Вночі 15 березня армія РФ вдарила безпілотниками по Вінничині. На жаль, є поранені та загиблі.

Про це повідомили у Національній поліції України.

У поліції показали наслідки удару по Вінниччині

"Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога", – зауважили правоохоронці.

Додається, що на Тульчинщині пошкоджено легковий автомобіль, біля якого було двоє хлопців 16 та 17 років. Вони госпіталізовані.

Нагадаємо, внаслідок удару російських окупантів по цивільній інфраструктурі Вінничини зросла кількість загиблих.

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