У поліції пояснили, чи можуть мобілізувати умовно засуджених ухилянтів

Заступник очільника Нацполіції повідомив, що умовні терміни покарання для ухилянтів не означають, що такі люди не будуть мобілізовані.

Засуджені до умовного терміну покарання за ухилення від мобілізації все одно підлягають призову на військову службу.

Про це перший заступник голови Нацполіції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів у інтерв’ю "Цензор.нет".

Цуцкірідзе повідомив, що на сьогодні чоловіки, які ухиляються від мобілізації, отримують здебільшого умовні терміни покарання. Суди враховують їхній моральний стан, якісь етичні речі, наявність родичів, які перебувають на утриманні, дітей, аргументи щодо непридатності до служби, хоча медична комісія визнає людину придатною.

Чи означає умовний термін покарання, що ухилянта не мобілізують

Заступник очільника Нацполіції повідомив, що умовні терміни покарання для ухилянтів не означають, що такі люди не будуть мобілізовані.

"Ні, вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", – зазначив Цуцкірідзе.

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Він також пояснив, коли саме можуть бути призвані на службу умовно ув’язнені.

"Це залежить від того, яким чином прописано в рішенні суду відбування умовного терміну. Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", – розповів очільник Головного слідчого управління Нацполіції.

Нагадаємо, в оновленому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що в разі неявки до ТЦК за повісткою суд може накласти на таку особу тимчасові обмеження: обмеження на право керування транспортом, арешт коштів та інших цінностей, заборона на виїзд за кордон.

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